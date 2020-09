publié le 30/08/2020 à 21:04

Il existe un nouveau service baptisé Snape Care pour vous aider à payer les frais de réparations auto qui se sont littéralement envolés : + 6% en un an pour une simple révision. Ce service s'adresse à tous ceux qui ont par exemple rayé leur voiture cet été en faisant un créneau, ça arrive même aux meilleurs. Et parce que les assurances ne prennent pas en charge ces petits accros du quotidien, beaucoup d'automobilistes hésitent à faire réparer. Désormais, une entreprise française vous aide à réparer ces petits bobos et rapidement.



L'entreprise française à l'origine de ce service s'appelle Albax, basée à Nice, a été créée il y a 42 ans. Un service bien pratique car le budget réparation ne cesse de grimper. C'est simple, quasiment tous les postes flambent, jusqu'à 34 % d'augmentation pour les amortisseurs. Quant aux travaux les plus courants : la révision et recharge de clim, les prix moyens grimpent respectivement de 6 et 26 %. Chiffres qui sont le fruit d'une enquête du site ID garage qui pour la quatrième année consécutive a épluché des millions de devis.

L'autre enseignement de cette enquête c'est que les prix varient fortement d'une région à l'autre, 62 euros d'écart pour les mêmes prestations, avec un prix moyen de 240 euros. C'est en Franche-Compté et en Occitanie que vous paierez le plus cher, avec respectivement +6% et + 3% que la moyenne. En revanche, pour une fois l'Ile-de-France ne fait pas figure de mauvais élève. Mais attention, il y a de fortes disparités entre les départements. C'est 11 % moins cher en Seine-Saint-Denis, mais +4% à Paris et +9 % dans les Yvelines.

Snape Care vous aide avec "les petits bobos"

Plus c'est gros, plus c'est cher, sans surprise, la taille du véhicule influe sur le coût de l'entretien, mais pas tant que ça finalement. Prenons deux modèles chez Renault par exemple : 218 euros pour la révision d'une Twingo, et à peine 30 euros de plus pour un Scénic. Bonne nouvelle selon l'enquête, la reprise d'activité post-confinement n'a pas donné lieu à une envolée des prix dans les ateliers.

Pour préserver son pouvoir d'achat, de plus en plus d'automobilistes hésitent à faire réparer leur voiture, notamment la carrosserie. Pourtant rayures et autres éraflures peuvent vite agacer. La société Albax à Nice a donc lancé une application baptisée Snape Care. "C'est une solution pour les petits bobos du quotidien", explique Céline Aluni directrice commerciale. "On parle de la petite rayure, dans ces cas là, je vais sur le site Albax.fr, je rentre quatre photos du véhicule et de la plaque d'immatriculation et je reçois un devis dans les 3 heures ouvrées", explique-t-elle.