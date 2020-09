Mort de Juliette Gréco : 6 de ses plus grandes chansons

publié le 24/09/2020 à 00:31

Juliette Gréco s'est éteinte ce mercredi 23 septembre, à l'âge de 93 ans. Une grande dame qui a eu une carrière longue de presque 70 ans et qui a interprété des textes des plus grands. De Boris Vian à Jacques Prévert, en passant par Charles Aznavour et Serges Gainsbourg, la muse de Saint-Germain-des-Près laisse dernière elle un héritage culturel remarquable.



Cette icône de la chanson française a interprété de nombreux titres, tous aussi inoubliables que son amour pour la chanson. En effet, même affaiblie depuis l'AVC qui l'a frappée en 2016, Juliette Gréco ne pouvait vivre sans musique, comme en a témoigné sa famille : "Elle faisait encore rayonner la chanson française à 89 ans".

Plus récemment, dans un entretient accordé à Télérama et publié en juillet dernier, Juliette Gréco de la chanson témoignait à son tour de cette passion : "Cela me manque terriblement. Ma raison de vivre, c'est chanter ! Chanter, c'est la totale, il y a le corps, l'instinct, la tête", confiait Juliette Gréco.

Et en effet, la chanson était sa raison de vivre et Juliettre Gréco l'en a bien remercié avec ses nombreux titres, qui resterons encore longtemps dans les esprits. Parmi ses plus grandes chansons, RTL.fr en a sélectionné 5 pour se remémorer cette grande dame disparue.

Déshabillez-moi

> Juliette Gréco "Déshabillez moi" | Archive INA

Une chanson de Robert Nyel et une musique de Gaby Verlor.

La Javanaise

> Juliette Gréco "La Javanaise" | Archive INA

Une chanson et musique de Serge Gainsbourg.

Sous le ciel de Paris

> Juliette Gréco - Sous le ciel de Paris ( 1951 )

Chanson du film Sous le ciel de Paris de Julien Duvivier avec des paroles de Jean Dréjac et une musique d'Hubert Giraud.

Jolie môme

> Juliette Gréco"Jolie môme" (live officiel) | Archive INA

Une chanson de Léo Ferré avec une orchestration d'André Popp.

Parlez-moi d'amour

> Juliette Greco - Parlez-moi d`Amour

Une chanson et une musique de Jean Lenoir.

Un petit poisson, un petit oiseau

> Juliette Gréco "Un petit poisson, un petit oiseau" (live officiel) | Archive INA

Une chanson de Jean-Max Rivière et une musique de Gérard Bourgeois.