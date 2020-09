La chanteuse Juliette Gréco est décédée à l'âge de 93 ans

publié le 23/09/2020 à 19:29

C'est une icône de la chanson françaises qui disparaît. La chanteuse Juliette Gréco est décédée ce mercredi 23 septembre à l'âge de 93 ans. Célèbre interprète de Déshabillez-moi, elle était surnommée affectueusement la muse de Saint-Germain-des-Prés.



"Juliette Gréco s'est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun", a indiqué la famille dans un texte transmis à l'AFP.

L'artiste a connu une carrière de près de 70 ans. À la fin des années 1940, Raymond Queneau et Jean-Paul Sartre ont signé les premiers succès de Juliette Greco au cabaret "Le Tabou" : "Si tu t'imagines..." et "La Rue des Blancs-Manteaux".



Juliette Gréco a chanté les plus grands auteurs : Jacques Prévert, Bertolt Brecht, Boris Vian, Françoise Sagan, Charles Aznavour (Je hais les dimanches, Grand prix de la Sacem 1951), Léo Ferré (Jolie môme), Guy Béart (Qu'on est bien, Il n'y a plus d'après), Serge Gainsbourg (La Javanaise, L'Accordéon), Georges Brassens.

Elle a fait trembler la France avec Belphégor

En 1965, l'artiste marque à jamais les esprits par son interprétation de Belphégor dans le feuilleton télévisé éponyme. Créée et écrite par Claude Barma, d'après le roman d'Arthur Bernède, cette mini-série de quatre épisodes diffusée sur l'ORTF fut un véritable phénomène. L'audience est énorme. Des dizaines de millions de téléspectateurs se passionnent alors pour ce thriller haletant mettant en scène un mystérieux personnage : un fantôme hantant la nuit le département d'égyptologie du Musée du Louvre.



Juliette Gréco eut une longue liaison avec le légendaire trompettiste de jazz Miles Davis. Elle a épousé Philippe Lemaire (en 1953), père de sa fille Laurence-Marie, puis Michel Piccoli (en 1966), dont elle divorce en 1977. En 1988, elle se remarie avec l'ancien pianiste de Jacques Brel, Gérard Jouannest.



L'artiste était affaiblie depuis un AVC en mars 2016, année où elle avait également perdu sa fille unique Laurence-Marie. La chanteuse avait alors dû brutalement interrompre sa tournée d’adieux à la scène, baptisée "Merci".