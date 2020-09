Assurance automobile : les tarifs ont augmenté de 12% en 5 ans

publié le 06/09/2020 à 20:39

Le nombre d'automobilistes roulant sans assurance a augmenté de 6%. Certains ont pu oublier de renouveler leur franchise pendant le confinement, mais de plus en plus de conducteurs n'en souscrivent pas pour des raisons financières.

En cinq ans, les tarifs ont augmenté de 12%, en raison du coût des réparations et des pièces détachées de véhicules de plus en plus sophistiqués. Le tarif moyen pour assurer sa voiture est de 632 euros, avec d'importantes différences entre les régions : 160 euros d'écart entre la Bretagne et l'Île-de-France par exemple.

"La conduite sans assurance va souvent de pair avec la conduite sans permis et avec les délits de fuite en cas de problème", explique Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière.

Et si avec le confinement, le nombre d'accidents a mécaniquement baissé, les assureurs n'ont pour le moment pas revu leurs tarifs à la baisse. Ils attendent le bilan de l'année pour étudier la possibilité de remises financières en 2021.