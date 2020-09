Auto : pourquoi la nouvelle Toyota Yaris hybride "coche toutes les cases"

publié le 12/09/2020 à 11:24

Elle est la Toyota la plus vendue dans l'Hexagone. Depuis sa création, la Yaris a été vendue à plus d'un demi-million d'exemplaires en France. Sa nouvelle version, hybride, arrive en concession.

Économique, écologique, élégante, la nouvelle Toyota Yaris coche toutes les cases. Alors que le constructeur japonais a longtemps été seul sur le marché de l'hybride, il voit la concurrence apparaître de part et d'autres, comme Renault et sa nouvelle E-Tech.

Toyota a donc décidé de réviser de fond en comble sa citadine star. Première bonne surprise, un style assumé qui fait oublier l'aspect fade et passe-partout du modèle précédent.

Ensuite, la nouvelle Yaris s'impose comme la voiture la plus sûre au monde dans sa catégorie grâce à trois innovations : une vision "tête haute", un airbag central pour protéger le conducteur et passager et un freinage d'urgence.

Un modèle à 20.000 €

Sous le capot, avec 116 chevaux, ce nouveau modèle est plus puissant que l'ancien. Pourtant, elle ne consomme pas plus : en ville, elle promet de rouler à 80% sur l'énergie électrique contre 60% précédemment. Son prix, plus élevé que le modèle thermique, est de 20.000 €, un écart d'environ 2.000€. Malheureusement, pas d'aides à l'achat pour ce modèle.