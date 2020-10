publié le 29/10/2020 à 08:32

Le confinement national fait son retour après les annonces d'Emmanuel Macron mercredi 28 octobre. Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour autoriser la poursuite du travail, notamment sur les chantiers de BTP, ou la poursuite des cours à l'école. En revanche, les universités ferment leurs portes et reprennent les cours à distance. Comme attendu, les commerces non essentiels baissent le rideau, à l'image des librairies, coiffeurs, boutiques d'habillement, cordonniers et fleuristes.

Les établissements qui reçoivent du public subissent le même sort : cinémas, musées, salles de spectacles, de danse, ou bibliothèques. Les magasins alimentaires restent ouverts, comme les hypermarchés ou supermarchés, les boulangeries, boucheries, ou fromageries. Sont aussi exemptés de fermeture les pharmacies, animaleries, bureaux de Poste, banques, opticiens, bureaux de tabac, garagistes, quincailleries, et hôtels.

Quant aux Ehpads et résidences privées, ils pourront continuer à recevoir des visites, contrairement à ce qu'il s'était passé lors du précédent confinement. Les commerces qui pratiquent la livraison à distance resteront aussi ouverts.

À écouter également dans ce journal...

Éducation nationale - Contrairement au précédent confinement, Emmanuel Macron a annoncé que les écoles resteront ouvertes pour les prochaines semaines, afin d'éviter le décrochage scolaire. En revanche, les universités assureront les cours à distance.

Toussaint - Tous les Français doivent se reconfiner, mais il y aura une tolérance pour les familles qui rentrent des vacances de la Toussaint. Concernant les fêtes de Noël, Emmanuel Macron garde "l'espoir de célébrer en famille Noël et les fêtes de fin d'année".



Football - Le PSG a pris les trois points mercredi soir en Ligue des champions en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Basaksehir Istanbul grâce à un doublé de l'attaquant Moise Kean. De son côté Rennes s'est incliné 0-1 sur la pelouse du FC Séville.