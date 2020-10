Coronavirus : comment l'enseignement supérieur subit la crise

et Catherine Mangin

publié le 29/10/2020 à 07:15

Le virus bouleverse non seulement le monde du travail, mais aussi celui de l'enseignement supérieur, qui avait pourtant effectué une rentrée quasiment normale.

L'arrivée de la deuxième vague a compliqué les conditions d'enseignement et a surtout révélé des inégalités entre les universités, plus ou moins bien équipées pour mettre en place le télé-enseignement. Il y a en réalité un double problème : il peut y avoir un déficit d'équipements dans les établissements, mais aussi chez les étudiants eux-mêmes. Tous n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur assez fonctionnel pour suivre l'intégralité de leur formation à distance.

Mais il y a bien un domaine où tout le monde est logé à la même enseigne : les cursus internationaux. Les départs à l'étranger et autres Erasmus sont annulés, reportés ou maintenus avec le risque d'être confiné dans un pays étranger ou bien encore de recevoir des cours à distance.

Justement, les cours à distance donnent-ils accès à la même formation que celle reçue de vive voix par un professeur ? La crise du coronavirus va-t-elle dévaluer nos diplômes ? Et le prix payé pour une formation à distance doit-il être le même ?

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hedomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin

