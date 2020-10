Saint-Brieuc : six mois de sursis après l’agression de trois agents d’un Ehpad

et AFP

publié le 29/10/2020 à 01:54

Une femme âgée de 26 ans, accusée d’avoir agressé trois agents de l’Ehpad de Capucins à Saint-Brieux (Côtes-d’Armor), a reconnu les faits et était jugée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), mercredi 28 octobre. Elle a été condamnée à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et a l’interdiction de se rendre à l’Ehpad pendant deux ans.

Dans cet établissement où réside son arrière-grand-mère, sa mère était interdite d’accès. En cause : elle n’avait pas respecté les gestes barrières et s’en était prise "verbalement" au personnel, explique-t-on dans les colonnes de Ouest France. Malgré tout, le 27 octobre, la mère de la mise en cause se rend à l’Ehpad avec un proche. Ne pouvant pas rentrer dans l'établissement, elle décide d’appeler sa fille qui arrive sur les lieux.

"J’ai juste demandé des explications et ça a dégénéré", a déclaré l’accusée au juge du tribunal correctionnel. "Les faits sont graves, Madame, vu le contexte sanitaire particulièrement tendu et parce que le personnel soignant est fortement sous pression", a estimé Éric Duraffour, soulignant les blessures constatées sur les trois victimes.

Six mois de sursis

"Griffures, lésions au visage, hématomes diffus du thorax, ça n’est pas arrivé tout seul, Madame", a-t-il ajouté. "J’ai peut-être été un peu impulsive, je ne m’en suis pas rendu compte, tente de se justifier la prévenue", se justifie la mise en cause. Parmi les trois agents hospitaliers agressés, deux bénéficient de dix jours d’ITT. Au-delà des violences physiques, la jeune femme a admis avoir insulté une des aides-soignantes : "Salope, je vais te tuer", a t-elle reconnu avoir déclaré.

L’hôpital Yves-Le-Foll, qui gère l’Ehpad des Capucins, a dénoncé les faits qui interviennent en pleine période de crise sanitaire. L’établissement "déplore vivement l’agression subie par [ses] agents, dans un contexte où les soignants tentent de faire respecter les gestes barrières pour protéger les résidents au maximum".