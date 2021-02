Cigarettes, gaz et étiquettes-énergie : ce qui change au 1er mars

publié le 28/02/2021 à 08:00

À partir du 1er mars 2021, pas de fortes augmentations pour le gaz. Les tarifs réglementés que pratiquent Engie et les régies locales de diminution resteront au même niveau qu’en février, que vous utilisez le gaz pour la cuisson, la cuisson et l’eau chaude, le chauffage ou la petite chaufferie. Autre bonne nouvelle, le prix du gaz va encore baisser en avril, mai et juin prochain.

Le prix des paquets de cigarettes augmentera encore le 1er mars. Selon la douane française, les paquets augmenteront de 50 ou 60 centimes



1er mars 2021 : C’est aussi à cette date qu’apparaîtront les "nouvelles" étiquettes énergétiques. Nouvelles ? Pas vraiment, car elles ne devraient guère changer de look. Les consommateurs européens y sont désormais bien habitués. Mais plus simples certainement pour envisager de réduire sa consommation d’énergie.

L’une des principales modifications prévues est le retour à une échelle de classement de l’efficacité énergétique de A à G. En effet, l’amélioration progressive des performances des appareils électriques et de leur efficacité énergétique aboutit aujourd’hui à ce qu’une grande partie des produits se situent dans la classe énergie A et au-delà, ce qui réduit la possibilité d’apprécier les écarts de performances entre appareils. Il était donc nécessaire de rééchelonner les catégories en fonction des performances comparées des produits commercialisés aujourd’hui.

L'indemnisation de l'activité partielle, qui devait baisser au 1er février, va finalement diminuer à partir du 1er mars.

Enfin l'aide de 50 euros à la réparation et à la reprise en main de votre vélo est prolongée. Vous pouvez vous rendre sur coupdepoucevelo.fr.