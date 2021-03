publié le 01/03/2021 à 19:15

Jamais un président de la République n'avait été condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable dans "l'affaire des écoutes". Comment ce jugement est-il perçu à l'Élysée ? On sait qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy entretiennent une relation de confiance, plutôt cordiale.

Ce soir le palais tente de rester à distance après cette décision. Et pour cela, il y a un moyen infaillible, c'est d'ailleurs la réponse-type de l'Élysée ce soir : "Nous ne faisons jamais de commentaires après une décision de justice". Une fois que cela a été dit, il y a aussi ce qui se murmure dans l'entourage d'Emmanuel Macron : "Tout ça est très glauque, c'est une sale affaire", lâche un conseiller du chef de l'État, qui s'inquiète de voir l'image de la France écornée à l'étranger.

Il développe : "L'info va faire le tour du monde. Un ancien président condamné pour corruption, son ancien Premier ministre, François Fillon, déjà condamné pour détournement de fonds. À l'étranger ils doivent se dire 'mais ils sont complètement zinzins ces Français'", s'inquiète ce conseiller. Pour ce qui est des affaires nationales, une question se pose en Macronie : est-ce que ça change quoi que ce soit pour 2022 ? Verdict d'un autre proche d'Emmanuel Macron, "Sa vie politique est déjà derrière lui, n'oubliez pas qu'il a été balayé à la primaire de la droite en 2016".

Enfin, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy vont-ils continuer à échanger en privé ? "Oui sûrement, mais entre les deux ça a toujours soufflé le chaud et le froid" décrypte un intime. "Et en ce moment c'est plutôt froid", souligne-t-il.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La Moselle est classée rouge par nos voisins allemands. Dès ce soir, minuit, il faudra un test PCR ou antigénique négatif, datant de moins de 48 heures, pour se rendre en Allemagne depuis ce département. En cause, la présence du variant sud-africain.



Royaume-Uni : L'inquiétude persiste autour de l'état de santé du prince Philip. À 99 ans, il est soigné depuis deux semaines à l'hôpital pour une infection. L'époux de la reine a été transféré dans un nouvel hôpital de Londres.

Dérives sectaires - La pandémie a favorisé la prolifération des sectes. Plus de 3.000 signalements ont été faits en 2020, avec une particularité : des gourous de la santé qui vous propose des remèdes ou de nouveaux régimes alimentaires, parfois très dangereux.