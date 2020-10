publié le 26/10/2020 à 07:18

L'instauration du couvre-feu permettrait-elle de sauver les fêtes de fin d'année ? À deux mois de Nöel, les catalogues de jouets sont déjà là et les clients aussi puisque les grandes enseignes enregistrent des hausses de fréquentation vraiment spectaculaires.

Comme le confie Franck Mathais, le porte-parole de JouéClub, "on est à +25% de croissance à la fin du mois d'octobre donc on a une activité qui est très soutenue parce que les clients anticipent par rapport à la crise sanitaire".

Selon lui, "certains clients se disent qu'ils ne pourront pas faire leurs achats au mois de décembre donc ils viennent plus tôt et d'autres se disent qu'il y aura trop de monde en décembre, donc ils viennent plus tôt pour avoir un confort d'achat". Franck Mathais ajoute qu'"au total, on recrute 1.000 saisonniers qui commencent habituellement fin octobre-mi novembre mais 700 d'entre eux ont commencé dès le début du mois d'octobre".

