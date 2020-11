Confinement : comment faire ses achats de Noël ?

Avec la perspective du reconfinement, les courses de Noël ont débuté plus tôt que d'habitude

publié le 31/10/2020 à 07:01

Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement du pays au minimum jusqu'au 1er décembre. Le président de la République espère des effets significatifs sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans "l'espoir de célébrer en famille Noël et les fêtes de fin d'année".

Au-delà des traditionnelles fêtes de famille qui pourraient être menacées, notamment en raison des restrictions de déplacements, et des limites de rassemblements, ce sont les courses de Noël qui vont nécessiter un peu d'organisation cette année.

En effet, le confinement impose la fermeture de tous les magasins dits "non essentiels", avec quelques exceptions comme la Fnac ou Darty, qui ont obtenu une dérogation à la différence des librairies. Les hypermarchés vont aussi rester ouverts. Les parents pourront donc compter sur les rayons "jouets" des grandes surfaces.

Si il est désormais impossible de rentrer dans un petit commerce, certains d'entre-deux pratiquent le "click and collect". Plusieurs librairies ou restaurants ont indiqué utiliser ce système pour éviter une fermeture totale de leur point de vente. Une bonne solution pour soutenir les petites enseignes de quartier.

Le marché du jouet pèse lourd

Enfin, les géants de la vente en ligne comme Amazon continuent de fonctionner, plus que jamais. L'entreprise américaine a d'ailleurs lancé un "Black Friday avant l'heure" du 26 octobre au 19 novembre, et propose des offres flash quotidiennes dans les univers de la high-tech et de la maison.

Le vrai Black Friday devrait se tenir les derniers jours de novembre. Après le premier confinement, Amazon avait affiché des résultats impressionnants avec un chiffre d'affaires en hausse de 40% à près de 89 milliards de dollars et un bénéfice net qui double à 5,2 milliards, selon le magazine Capital.

Le marché du jouet pèse 3,5 milliards d'euros de chiffre d’affaires en France (chiffres de 2019). Ce qui en fait le 5e marché mondial et le 2e européen, selon NPD Group. Il n’a enregistré sur l’année qu' "un recul très modeste de -1 %, selon un communiqué commun avec la Fédération française des industries Jouet Puériculture.