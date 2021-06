publié le 02/06/2021 à 08:03

Les Français vont-ils devoir payer leur compteur Linky ? Selon les associations de consommateurs, la réponse est clairement oui puisqu'elles estiment qu'une somme de 15 euros par an pendant sept ou huit ans va devoir être déboursée par les Français. De son côté, Enedis dément formellement tout comme la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon.

"La commission de régulation de l'électricité et de l'énergie a vérifié et confirmé que le coût total du projet sera, in fine, inférieur au budget initial et que les économies de charge prévues sont bien au rendez-vous et donc incluses dans le tarif" a précisé la membre du gouvernement.

"Donc je vous le répète, les consommateurs ne paieront pas plus au titre de Linky" a ajouté Emmanuelle Wargon depuis l'Assemblée nationale, où elle était interrogée sur le coût du nouveau compteur intelligent.

