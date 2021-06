publié le 01/06/2021 à 18:33

Deux jours après l'agression à caractère raciste d'un livreur Uber Eats à Cergy, dans le Val-d'Oise, le suspect de l'agression a été interpellé à Paris ce mardi 1er juin dans la matinée. Il est soupçonné d'avoir frappé le livreur, un jeune homme noir, en le traitant d'esclave. RTL a rencontré la victime, Joseph, 42 ans. Ce père de famille est toujours sous le choc.

"Je suis rentré dans le restaurant pour prendre la commande, en sortant du resto l'individu est apparu devant moi et a commencé à me dire 'je vais te défoncer' et m'a donné des coups de poing. Il a commencé à me tabasser par terre", raconte le livreur.

"Il m'a traité de 'sale noir', 'esclave', il a traité la fille de 'sale négresse'. C'est des mots qu'il ne faut jamais dire aux gens, parce qu'on est tous des humains. Je suis traumatisé, physiquement, moralement, je suis toujours sous le choc", confie le quadragénaire qui se dit "soulagé" de l'arrestation de celui qui serait l'auteur de l'agression, ce mardi.

"Je ne vais pas continuer à faire ce genre de boulot, il y a des risques. Je suis en France, 'Liberté, Égalité, Fraternité', on vit dans un pays État de droit, donc que la justice soit faite", conclut Joseph.

