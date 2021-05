Les compteurs Linky victimes de pannes à cause de fourmis

publié le 28/05/2021 à 12:44

Des fourmis un peu trop envahissantes ont décidé de squatter les compteurs électriques, avec à la clé pour des milliers de Français, des coupures de courant plus ou moins longues. Le problème est identifié par Enedis, qui explique que les fourmis trouvent visiblement très accueillant les nouveaux compteurs Linky.

C'est ce qui est arrivé chez les beaux parents d'Eric : "Il y a eu sur vers 19 heures des coupures incessantes, explique-t-il, puis une coupure qui a été beaucoup plus longue". Éric appelle donc les techniciens afin de pouvoir rétablir la situation, qui arrivent rapidement sur place.

"Ils ont commencé à chercher partout, poursuit-il, quand ils ont ouvert le compteur, il y avait donc une multitude de petites bêtes, des fourmis. Ils les ont aspirées, puis le courant est revenu et il n'y a pas eu de coupure. Des petites colonies se sont mises à l'intérieur et ont entraîné ces fameuses coupures de courant".

Ce problème, révélé par Le Canard enchaîné, est connu du fournisseur d'électricité Enedis, qui relève un millier de cas chaque année. L'entreprise explique que les fourmis s'intéressent au compteur Linky, le plus souvent entre le mois de mars et le mois de septembre. Il semblerait que ces insectes trouvent refuge dans le coffret électrique pour se protéger de la chaleur. Enedis déconseille d'ailleurs d'utiliser un insecticide et recommande d'appeler rapidement un dépanneur.

Le fournisseur d'énergie note par ailleurs qu'il ne s'agit pas de "situations nouvelles" , et que le "phénomène était également observé avec les compteurs électroniques anciennes générations". Il souligne également que "le compteur Linky permet de détecter plus facilement tous types de pannes, notamment celles engendrées par la présence de fourmis dans un coffret".