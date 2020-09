Coronavirus : Beneteau envisage de supprimer plus de 1.000 emplois

publié le 09/09/2020 à 07:35

Pas encore tout à fait coulé, mais très touché. À cause de la crise du coronavirus, Beneteau, le leader mondial de l'industrie nautique, pourrait supprimer jusqu'à 1.390 emplois dans le monde, un sixième de ses effectifs.



Un coup dur pour les salariés notamment au siège de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, ils sont 4.000 sur le site. Pour Emmanuel Landreau, élu CFDT, la nouvelle est mauvaise mais ce n'est pas une surprise. "On était prêts à recevoir le coup de poing, explique-t-il. Cela ne nous est pas arrivé en cinq minutes. Ce sont les informations qu'on attendait et qui, malheureusement, se sont avérées exactes."

Emmanuel Landreau poursuit : "Il y a encore un an, tout allait bien, le groupe faisait encore des progressions à deux chiffres, mais il y a eu la question du Covid qui est venue noircir le tableau, l'activité s'est arrêtée net. On sait aussi que les futurs salons où on présente les bateaux sont annulés, l'impact est très fort dans nos professions".

