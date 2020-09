Plan de relance : Jean Castex "espère" qu'il créera 160.000 emplois en 2021

publié le 03/09/2020 à 08:06

"Lutter contre le chômage", c'est l'un des objectifs clés du plan de relance présenté par Jean Castex au micro de RTL ce jeudi 3 septembre. Si le Premier ministre n'a pas souhaité s'avancer sur les prévisions de croissance pour l'année prochaine, il a malgré tout présenté un objectif chiffré de créations d'emplois.

"L'objectif" du gouvernement avec ce plan de relance de l'économie est donc de créer 160.000 nouveaux emplois. "On a des chiffres qui disent plus, mais ce n'est pas le genre de la maison de faire des rodomontades", a indiqué le chef du gouvernement.

"On a des choses très concrètes et précises. On va se donner des outils de suivi transparents auxquels auront accès la représentation nationale et les partenaires sociaux", a annoncé Jean Castex, pour qui le dialogue social sera "fondamental" dans la période qui s'ouvrira.