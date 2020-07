publié le 28/07/2020 à 09:52

Les chiffres du chômage publiés lundi 27 juillet 2020 sont fragiles. Le pire serait en effet à venir, surtout pour les 700.000 jeunes qui s'apprêtent à débarquer sur le marché du travail. 102.000 d'entre eux sont déjà venus grossir les statistiques du chômage en juin 2020.

Pour aider ces actifs fragiles, le gouvernement a présenté le 23 juillet un plan jeunes d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros sur deux ans avec en mesure phare une aide de 4.000 euros pour favoriser 450.000 embauches d'ici au mois de janvier 2021. "C'est un triplement des moyens consacrés à l'emploi des jeunes", se félicite Élisabeth Borne sur RTL, mardi 28 juillet.

Quant au plan de relance massif de 100 milliards d'euros, qui sera présenté fin août, il permettra de soutenir des secteurs comme les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments et le transport ferroviaire. Conséquence : "Il y aura très clairement du boulot", promet la ministre. Enfin, face à la menace du travail détaché, Élisabeth Borne souhaite mettre l'accent sur la formation. "On va former nos concitoyens aux métiers de demain", promet-elle.