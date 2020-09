Coronavirus, Tour de France, Castex : Prudhomme se veut rassurant sur RTL

publié le 08/09/2020 à 18:57

À l'issue de la première journée de repos du Tour de France ce lundi 7 septembre, où tous les coureurs, staff et organisateurs ont été testé à la Covid-19, tous les coureurs ont été négatifs. Christian Prudhomme a lui en revanche été testé positif au coronavirus. Le directeur du Tour a rassuré sur sa santé ce mardi sur RTL. "Je vais très bien, je n'ai pas le moindre symptôme", confie-t-il.

"J'ai été testé le 6 août, le 20 août, le 27 août avec également une prise de sang et puis testé à nouveau hier (lundi), le résultat est tombé ce matin, je suis donc positif", a-t-il détaillé. Le patron du Tour a tenu à rappeler que depuis le départ à Nice, il ne se trouve pas dans la bulle des coureurs : "Je ne voulais pas être dans la bulle et je ne pouvais pas être dans la bulle car je rencontre des élus, des partenaires. J'ai fait en sorte de ne pas approcher du tout les coureurs depuis 10 jours et je pense que c'était une bonne décision".

Samedi 5 septembre, sur une étape des Pyrénées, Christian Prudhomme a partagé sa voiture avec Jean Castex. Le Premier ministre s'est donc fait tester ce mardi et selon les informations de BFMTV, ce test ce serait révélé négatif. "Je n'ai plus serré la main à personne depuis le mois de mars et nous avions l'un et l'autre le masque", précise le patron du Tour. "Nous étions oui, deux heures ensemble, avec le masque en permanence dans la voiture", a-t-il insisté.