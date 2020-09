Coronavirus en France : 500.000 emplois perdus en un an

publié le 08/09/2020 à 09:24

Les chiffres de l’Insee sur l’emploi au 2ème trimestre 2020 viennent de tomber... Et ils ne sont pas bons. Emploi estimation flash : - 0,6%, soit - 120.000 emplois. Sur un an, 500.000 emplois perdus, soit le niveau de juin 2017.

Tout ce qui avait été gagné sous le quinquennat, et notamment l'année 2017 grâce aux mesures Hollande, a été perdu. Sur un semestre, une baisse de 3,4, soit deux fois plus que pendant la crise de 2008-2009. La plus forte depuis 1970. C'est beaucoup, mais quelle différence probable avec ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu les soutiens massifs ?



Cette chute de l'emploi s'est concentrée principalement dans les services où la demande s'est arrêtée immédiatement. Industrie et surtout construction, ça ne bouge pas. À la baisse, comme avant à la hausse, les services sont désormais le principal déterminant de l'évolution de l'emploi. Industrie en déclin tendanciel, et construction stable.

Ce qui est à craindre, c'est que les plans de l'industrie arrivent maintenant, c'est-à-dire que les pertes d'emploi se diffusent dans l'économie. Pas dans la construction.

Est-ce qu'avec ces chiffres, on a une idée plus précise des victimes de la crise ?

Une large part de l'ajustement s'est fait avec la suppression des intérimaires. Mais ça repart légèrement. Le chômage nous dit la même chose : de A vers B et C, puis un peu l'inverse pendant l'été. Ce sont les plus précaires qui ont payé.

Et à l'étranger, comment ça se passe ?

En Chine, pays le plus touché par la crise, le rebond est très vif. Aux États-Unis, pays le plus réactif, le chiffre de création d'emploi était considérable il y a trois jours : 1,4 million créé.

L'emploi se reconstitue, il avait massivement chuté au printemps. Le taux de chômage a baissé à 8,4%. C'est tout de même plus de deux fois plus qu'avant la crise. En Europe la plupart des pays sont sur des chiffres qui montent, avec la coupure Nord-Sud traditionnelle.