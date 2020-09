Coronavirus : comment déclarer la Covid-19 comme maladie professionnelle

publié le 07/09/2020 à 06:05

Si vous avez contracté le coronavirus, peut-être peut-il être reconnu comme maladie professionnelle. Pour ce faire, début août, l'assurance maladie a publié le formulaire permettant de faire sa déclaration en ligne. Sur son site, elle y détaille également qui peut bénéficier de cette reconnaissance et dans quelles circonstances.

En avril dernier, Olivier Véran avait annoncé que les personnels soignants contaminés se verraient reconnaître la Covid-19 comme maladie professionnelle de manière "automatique". Une décision saluée par les syndicats, mais insuffisante selon eux. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT demandait ainsi que que le coronavirus soit reconnu comme maladie professionnelle "pour tout le monde" afin que "la situation soit la même pour tout le monde".

L'Académie de médecine plaidait elle pour que tous les travailleurs "qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves (...) soient pris en charge au titre des maladies professionnelles dues à des virus", comme cela est déjà possible pour les hépatites, la rage ou les infections nosocomiales. Cette disposition qui donne lieu à un remboursement des soins à hauteur de 100% et à des indemnités plus élevées que lors d'un arrêt maladie ordinaire, est désormais applicable à la Covid-19.

Reconnaissance pour qui ?

Sur son site, l'Assurance maladie précise les modalités de cette reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle. D'une part, il faut que la contamination au coronavirus aie eu lieu dans le cadre de votre travail. D'autre part, qu'elle aie "entraîné une affection respiratoire grave avec recours à l'oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire".

Il est également possible de se déclarer comme ayant-droit d'une personne décédée de la maladie correspondant aux critères de reconnaissance. Ce qui donne droit à une rente.

Comment faire sa demande ?

Pour vous déclarer, il est nécessaire de vous rendre sur la page de l'assurance maladie dédiée : declare-maladiepro.ameli.fr. Il vous faudra vous munir des pièces justificatives suivantes : un certificat médical, un compte rendu d'hospitalisation, un justificatif d'activité professionnelle (une attestation employeur si vous êtes salarié par exemple). Si vous remplissez votre déclaration en tant qu'ayant-droit d'un de vos proches décédé, il faudra fournir également un certificat de décès.

Après avoir rempli le formulaire avec vos coordonnées (ou celles de la personne dont vous êtes l'ayant-droit), celles de l'employeur concerné, et avoir fourni vos justificatifs, vous pourrez envoyer votre déclaration. La caisse d'assurance maladie étudiera ensuite votre demande et vous recontactera.