publié le 07/04/2021 à 07:29

Qui a dit que rouler en électrique était un "truc de riche" ? Leclerc et Renault lance une offre à cinq euros par jour. Le distributeur propose dès aujourd'hui une Dacia Spring électrique à la location. Ce modèle sera vendu en septembre un peu plus de 12.000 euros après bonus écologique, ce sera le moins cher du marché. Les clients Leclerc pourront donc la conduire en avant-première et à un prix quasi imbattable.

Avec cinq euros par jour, vous avez l'assurance et l'entretien inclus, et cela sans engagement de durée. De quoi lever des freins pour passer à l'électrique : 80% des Français estiment encore que ces voitures sont beaucoup trop chères, de l'ordre de 30.000 euros par exemple pour une citadine.

Avec cette offre, l'idée est de permettre au plus grand nombre de goûter à l'électrique à moindres frais. "La Dacia Spring ça va être un peu la clé pour pousser l'accès à l'électrique", se réjouit le patron de Renault, Luca de Meo. Une opinion partagée par Michel-Édouard Leclerc : "Nous sommes très heureux de pouvoir faire la pédagogie de l'électrique en associant la marque Dacia à la marque Leclerc, parce que pour tous les consommateurs français ces deux marques sont associées dans la lutte pour le pouvoir d'achat, dans l'accessibilité" dit pour sa part Michel-Édouard Leclerc.

Mais attention, il faudra tout de même rajouter un surplus pour le forfait kilométrique, dont le montant n'a pas encore été communiqué. D'ici la fin du printemps, 3.000 Dacia Spring seront disponibles à la location, mais aussi 1.000 Renault Zoé proposées à six euros par jour.

Polémique - La maire de Poitiers répond aux critiques ce matin sur RTL. Léonore Moncond'huy, est mise en cause car son Conseil municipal a décidé de baisser les subventions à deux aéroclubs. "L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui", avait déclaré l'élue.



Affaire Estelle Mouzin - Dans les Ardennes, les fouilles doivent reprendre aujourd'hui à la recherche du corps de la fillette de 9 ans, disparue en 2003. Les gendarmes n'ont sans doutes jamais été aussi près du but.

Football - Le PSG affrontera le Bayern Munich ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. La saison dernière, le redoutable Bayern avait privé les Parisiens du titre, mais l'heure de la revanche à peut-être sonné.