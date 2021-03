Ford lance une Mustang 100% électrique, la Mustang Mach-E

publié le 20/03/2021 à 12:34

Mustang, c'est LE modèle de légende, symbole des libertés, des routes américaines... Avec son fameux logo, le célèbre cheval fougueux. Lancée il y a un demi-siècle, elle s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, elle devient silencieuse, puisque Ford lance une version électrique.

Les uns après les autres, les grands noms de l'automobile mettent les doigts dans la prise, comme la mini, la Fiat 500, la Mustang n'échappe pas à la règle. Son nom : la Mustang Mach-E. C'est un SUV 100% électrique. A priori, rien à voir avec la voiture de légende, même si on y trouve quelques points communs.

"Elle a le logo Mustang et pas le logo Ford. C'est également une vraie Mustang en terme de style. La gueule de requin, ce long capot et surtout cet épaulement des ailes, ce look face back, d'arrière fuyant, on a vraiment l'impression d'avoir un coupé alors qu'on est vraiment dans un SUV 5 places. Ce n'est pas une remplaçante de Mustang mais un nouveau membre de la famille Mustang", explique Fabrice Devanlay de Ford France.