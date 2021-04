publié le 07/04/2021 à 06:51

L'espoir, enfin, de retrouver peut-être le corps d'Estelle Mouzin. L'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la petite fille en 2003. Et alors que les recherches n'ont rien donné jusqu'ici, elle vient de donner des indications plus précises sur le lieu où a pu être enseveli le corps dans les Ardennes. Les fouilles se poursuivent aujourd'hui.

L'éternelle complice de Michel Fourniret, la gardienne des secrets macabres du couple diabolique, a fini par vider son sac la semaine dernière devant la juge d'instruction, après des dizaines d'interrogatoires. Monique Olivier était bien là lorsque Michel Fourniret est parti en forêt enterrer la dépouille d'Estelle Mouzin. Elle l'a même accompagné dans leur camionnette jusqu'au bout d'un chemin. Fourniret aurait fini seul. Jusque-là, elle avait constamment nié toute participation.

C'est cette zone que Monique Olivier a montrée en fin de semaine dernière aux gendarmes et à la juge. C'est là qu'ont lieu les nouvelles fouilles depuis hier. Quelle est la précision des souvenirs de l'ex-femme de Michel Fourniret, comment retrouver un chemin forestier dix-huit ans après, et surtout dit-elle la vérité. Contacté par RTL, le père d'Estelle Mouzin rappelle la perversité sans limite du couple et souligne sa jouissance jamais démentie à manipuler les enquêteurs et les familles des victimes. Cette fois pourtant, selon une source proche de l'enquête, Monique Olivier semble être décidée à mettre fin à ses mensonges.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Près de 150 personnes ont été évacuées près de Marseille mardi 6 avril à cause d'un incendie. 300 pompiers et six avions ont été réquisitionnés pour contenir les flammes qui menaçaient le village d'Auriol. Les habitants ont été accueillis dans un gymnase, ils ont pu regagner leur domicile en fin de soirée.

Coronavirus - Selon une étude parue dans la revue scientifique The Lancet, une personne sur trois a été diagnostiquée pour des troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant leur contamination par le coronavirus.

Football - Le PSG affronte ce mercredi soir le Bayern de Munich en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Allemands avaient vaincu les Parisiens en finale de la compétition l'année dernière. Côté PSG, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, contaminés par la Covid-19, sont notamment indisponibles.