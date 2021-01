Renault : la "Renaulution", ce que l'on sait du plan stratégique de Luca de Meo

publié le 14/01/2021 à 13:26

Alors que le groupe Renault traverse une période difficile en raison de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, le nouveau directeur général Luca de Meo doit dévoiler sa feuille de route ce jeudi 14 janvier. Un plan stratégique, nommé "la Renaulution", qui doit décider de l'avenir du constructeur automobile.

Avec plus de 7 milliards d'euros de pertes en quelques mois, Renault patine. Il y a quatre ans, le groupe accumulait encore 5 milliards de bénéfices. Le groupe est dans le rouge avec des ventes en chute de 20% en 2020. Cette crise a frappé une entreprise qui était déjà en difficulté. Un plan d'économie de 2 milliards d'euros avec 15.000 suppressions de postes dont 4.600 en France a été mis en place. S'ajoute à cela le mariage raté avec Fiat Chrysler et l'affaire Carlos Ghosn encore dans les esprits. Autant dire que le moral n'est pas au beau fixe.

La stratégie du nouveau dirigeant est désormais de rompre avec l'ère Ghosn et sa course effrénée au volume. Objectif : produire moins mais vendre plus cher, car actuellement les voitures les plus populaires rapportent peu, c'est le cas du modèle star Clio. Ainsi, Luca de Meo va faire le ménage dans la gamme en la réduisant.

Un plan qui favorise les modèles électriques

Plusieurs véhicules pourraient faire les frais de ce nouveau plan : les Scénic et les monospaces sont condamnés par la chute des ventes au profit des SUV. Le nouveau directeur devrait également acter l'arrêt de la Talisman dont les ventes sont au plus bas. De fait, les berlines généralistes n'ont plus la cote en Europe.

Ce nouveau plan devrait par ailleurs favoriser les modèles électriques. Sont prévus une nouvelle Mégane, une Mégane sportive sous la marque Alpine, et un SUV chic. Renault pourrait frapper un très grand coup avec le retour des modèles cultes R5 et 4L en version branchée. En automne, la Dacia Spring électrique, fabriquée en Chine, devrait arriver sur le marché. Elle créera ainsi l'évènement puisqu'elle s'annonce la moins chère du marché, avec un prix fixé à 12.000 euros.

Enfin, Luca de Meo souhaite un ancrage plus fort dans l'Hexagone alors que le Made in France ne génère plus que 18% de la production mondiale du constructeur. Le site de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) est déjà condamné. L'avenir du site de Dieppe (Seine-Maritime) concernant la marque Alpine reste incertain. Le site de Douai (Nord) qui produit l'espace et le Scénic va prendre le virage de l'électrique. Enfin, le site de Flins (Yvelines), arrêtera la production de la Zoé en 2024 pour se consacrer au reconditionnement de voitures.