publié le 20/11/2020

Amazon, qui a en France accepté de reporter le Black Friday au 4 décembre, fait l'objet de drôles de rumeurs. Le géant du e-commerce chercherait à pirater une pétition intitulée "Noël sans Amazon", co-signée notamment par le député de la France Insoumise François Ruffin et l'ancien marcheur Matthieu Orphelin. Les deux élus accusent le site de vente en ligne de vouloir torpiller cette pétition.

François Ruffin et Matthieu Orphelin s'en amusent : "Est-ce qu'on a la preuve que c'est Macron et Jeff Bezos qui ont fait le coup ensemble ou pas ?", sous-entendu Amazon vient de pirater leur pétition.

Le jour de sa mise en ligne, il y a bien eu une attaque informatique. Pierre Lalu travaille à We sign it, la plateforme qui recueille cette pétition. "C'était 5 signatures par seconde, d'un même utilisateur : Jeff Bezos, qui signait 'déso pas déso', ce qui est assez cocasse", indique Pierre Lalu. Avec trop de signatures d'un seul coup, le site devient hors service et il faut alors le remettre en route. Les équipes de We sign it ont ensuite mené l'enquête : "les 216 machines qui nous ont attaqué, appartenaient à une seule personne".

Un réparateur agréé Amazon mis en cause

Après quelques recherches, il s'avère que cette personne est un réparateur agréé Amazon et non la société elle-même, contrairement à ce qui se répand actuellement sur les réseaux sociaux : "C'est taquin de voir qu'effectivement il s'agit sûrement d'un fan. On verra ce que donnera l'enquête", souligne Pierre Lalu.

Toutefois, ce jeudi 19 novembre, une nouvelle attaque, trois plus importante, a eu lieu sur la pétition. We sign it va donc déposer plainte. Les responsables risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

