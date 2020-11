Coronavirus : la propagation du virus est-elle en train de ralentir ?

publié le 11/11/2020 à 17:01

Quel aura été l'impact du couvre-feu et du nouveau confinement ? On en saura plus jeudi 12 novembre avec le point du Premier ministre Jean Castex à 18h. Mais il y a des raisons d'espérer au niveau sanitaire. Quand on regarde les derniers chiffres de Santé publique France, on se rend compte que le phénomène n'est plus exponentiel. La propagation du virus ralentit.

Deux indicateurs sont à la baisse. Celui du taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100.000 habitants. Il est passé de 498 à 426 en une semaine. Sur la même période, le taux de positivité a baissé lui de presque deux points pour atteindre 19,5%.

Si on s'intéresse aux hospitalisations, la situation n'est pas vraiment homogène. En Île-de-France, la courbe s'infléchit un peu. Ça augmente toujours mais plus lentement. Mais dans d'autres régions, notamment la Franche-Comté, les hospitalisations sont toujours à un niveau très haut, supérieur même à la première vague. Pour les réanimations, les chiffres continuent de grimper. Les nouvelles admissions flambent notamment en région Rhône-Alpes.