publié le 17/11/2020 à 05:44

C'est un cri d'alerte, lancé à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Accusé de profiter du confinement au détriment des petits commerces, Amazon est visé par une pétition signée par des associations et des élus qui appellent les Français à ne pas acheter leurs cadeaux pour les fêtes sur la plateforme américaine.

Intitulée #NoëlsansAmazon, elle vise à soutenir l'emploi local en n'achetant aucun produit sur Amazon pendant la période des fêtes. Parmi les signataires figurent notamment la maire de Paris Anne Hidalgo mais aussi des personnalités comme le comédien Philippe Torreton et le dessinateur Philippe Geluck.

Parmi les initiateurs de ce mouvement, le député écolo Matthieu Orphelin (ex-LaREM) explique que "cette opération est un engament personnel, pour ceux qui vont signer, de n'acheter aucun cadeau sur Amazon pour Noël et de plutôt privilégier les commerçants locaux ou les plateformes de e-commerce basées sur eux".

Selon lui, "un emploi créé chez Amazon, c'est entre 2,2 et 4,5 emplois détruits ailleurs sur le territoire et notamment dans les petits commerces". "Amazon et les autres géants du numérique contribuent à la surconsommation qui a des effets très importants sur les aspects environnementaux et le budget des ménages" a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé que son vaccin contre la Covid-19 était efficace à 94.5% pour réduire le risque de contracter la maladie.Elle prévoit de produire 20 millions de doses d'ici la fin de l'année.

Justice - Trois ans après la mort d’Alexia Daval, son mari, Jonathann, comparaît depuis ce lundi 16 novembre devant la cour d’assises de Vesoul. Il a réaffirmé être le seul responsable de la mort de sa femme.



Sport - Contraint de revenir aux Sables-d'Olonne après une série d'avaries, Jérémie Beyou a annoncé qu'il repartira bien en mer ce mardi 17 novembre. Le skipper de Charal, grand favori du Vendée Globe, a abandonné tout espoir de victoire.