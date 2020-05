Présidentielle 2022 : François Ruffin ne dit pas "non" à une candidature

publié le 26/05/2020 à 16:10

2022 déjà en ligne de mire. La crise du coronavirus semble avoir raccourci le temps qui sépare les Français de la prochaine élection présidentielle. Invité sur BFMTV, François Ruffin ne cache plus ses ambitions à deux ans de l'échéance.

À la question "est-ce que vous pouvez affirmer que vous ne serez pas candidat à la présidentielle de 2022 ?", le député la France insoumise de la Somme répond : "Non". "Je laisse la porte ouverte à ce qui peut se passer dans le pays. Si jamais c'est moi qui dois ramasser le drapeau, j'irai ramasser le drapeau", a-t-il expliqué.

Mais François Ruffin s'empresse de nuancer dans la foulée : "Ça ne veut pas dire que je me réveille tous les matins et que j'y pense en me rasant". L'électron libre de la France insoumise a rappelé être "de gauche". "Je suis pour le partage. Je considère que notre société vit dans une indécence", a-t-il ajouté évoquant la "vie de galère pour un salaire de misère" des femmes de ménage et des Français en première ligne.