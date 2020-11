publié le 20/11/2020 à 07:42

La popularité de Jean Castex continue de s’éroder selon le baromètre BVA pour RTL. Le Premier ministre à une cote de popularité en baisse pour le quatrième mois consécutif et tombe à 40%, ce qui représente 5 points de moins en un mois. Il est désormais moins populaire qu’Emmanuel Macron, qui reste stable à 42%

Du côté du moral des Français, celui-ci est largement entamé par le confinement qui pèse fortement sur la population. Ils sont ainsi 88% à demander la réouverture des petits commerces dès vendredi 27 novembre. "L’opinion publique est tendue, les Français n’ont pas vraiment le moral", explique Christelle Craplet, directrice chez BVA.

Cette situation "ne simplifie pas la tâche de l’exécutif dans l’optique des futures annonces, dans la perspective d’une acceptation sociale de mesures éventuellement contraignantes". Il semble que le plus difficile pour la population soit de ne pas avoir de perspective de sortie de crise.

"Pour l’instant on a encore un socle d’opinions favorables qui n’est pas négligeable, mais on sent que la situation est électrique, que tout peut basculer d’un moment à un autre. Donc le contexte est compliqué pour l’exécutif", décrypte Christelle Craplet.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 18 au

19 novembre 2020. Échantillon de 921 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.