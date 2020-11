et AFP

publié le 18/11/2020 à 18:27

Depuis le reconfinement et la fermeture des commerces non-essentiels en France, Amazon est sous le feu des critiques. Le géant du e-commerce, grand "gagnant" de cette fermeture, est accusé de faire une concurrence déloyale. Des pétitions circulent pour appeler les Français à boycotter Amazon et attendre la réouverture des commerces physiques pour acheter leurs cadeaux de Noël. Certains politiques se sont même positionnés publiquement sur le sujet : "Je le dis vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens : n'achetez pas sur Amazon", a lancé la maire de Paris Anne Hidalgo.

Amazon est en effet devenu l'ennemi public numéro 1, en cette période de confinement, accusé de plomber l'économie locale. Mais selon Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique, "attaquer Amazon est un mauvais combat". "Je pense qu'il ne faut pas attaquer le e-commerce. Il faut aider les petits commerces à se digitaliser", a t-il déclaré sur franceinfo ce mercredi.

Cédric O a rappelé que "la France est le seul pays européen à avoir mis en place une taxe sur les services numériques". Selon le secrétaire d'État, "il faut faire en sorte que les e-commerçants français soient encore meilleurs qu'Amazon. Attaquer Amazon parce qu'ils proposent un meilleur service, je pense que c'est un mauvais combat".