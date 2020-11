publié le 24/11/2020 à 21:26

Lors de son intervention télévisée, le président de la République a présenté un calendrier et de nouvelles étapes alors que la seconde vague du coronavirus se poursuit. Il a d’ores et déjà annoncé la fin du confinement le 15 décembre et une possible réouverture des restaurants le 20 janvier prochain, date de la fin du couvre-feu.

"Si la situation sanitaire le permet", les restaurateurs pourront donc ouvrir leurs portes, alors que les bars et les discothèques resteront eux fermés. "Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5.000 cas par jour, (...) les restaurants pourront rouvrir", a déclaré Emmanuel Macron.

Le chef de l'État, qui a annoncé que les commerces dit "non-essentiels" pourront rouvrir le 28 novembre, n’a donné aucune date précise concernant la réouverture des bars et discothèques.