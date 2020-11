SNCF : peut-on déjà réserver un billet de train pour les vacances de Noël ?

publié le 20/11/2020 à 17:09

Le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari se montre prudent ce vendredi 20 octobre concernant la circulation des trains à Noël. L'évolution de la situation sanitaire dira quels sont les déplacements possibles. En attendant le feu vert, la SNCF promet que 100% des trains circuleront à partir du 15 décembre.

Il est d'ores et déjà possible de réserver son train à partir de cette date. Et les places sont nombreuses. Selon nos informations, il y a actuellement moitié moins de réservations pour la période de Noël par rapport à l'année dernière. Et ce pour une raison simple, les éventuels voyageurs attendent d'en savoir plus, et il risque de se passer la même chose que pour cet été. C'est-à-dire des réservations de dernière minute, 6 billets sur 10 étaient vendus à la dernière minute lors de la période estivale

Les Français attendent aussi l'intervention d'Emmanuel Macron la semaine prochaine qui devrait dire si oui ou non on pourra se déplacer librement pour Noël. Voilà pourquoi aussi les différents ministres restent prudents et expliquent que les Français sont libres de réserver sans pour autant les inciter à le faire.

En attendant, tous les billets TGV OUIGO et Intercités restent échangeables et remboursables sans frais jusqu’au 4 janvier prochain, donc vous pouvez réserver pour Noël et si le voyage est impossible, peu importe la raison, la SNCF vous remboursera.