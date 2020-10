publié le 09/10/2020 à 06:41

Quatre nouvelles métropoles ont basculé, jeudi 8 octobre, en zone d'alerte maximale. Il s'agit de Lille, Grenoble, Saint-Étienne et de Lyon. Pourtant, à Lyon, certains spécialistes semblaient encore confiants quant à l'amélioration de la situation sanitaire.

De nouvelles restrictions, à commencer par la fermeture des bars, entreront en vigueur dès samedi 10 octobre et jusqu'à nouvel ordre. Des nouvelles règles sont également appliquées dans les restaurants. Comme à Marseille et à Paris, ces consignes sanitaires sont accueillies avec beaucoup d'inquiétudes par les professionnels.

À Grenoble, où 18 patients étaient en réanimation à l’hôpital, jeudi 8 octobre, les gérants de bar et de restaurant sont touchés de plein fouet par les restrictions mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Flore tient plusieurs restaurants et redoute la limitation de clients par table. "On avait souvent des groupes de 15 ou 20 clients, donc passer à six clients par table va être catastrophique", explique la gérante. "Il va falloir réduire nos équipes à des équipes microscopiques pour ne pas fermer", poursuit-elle, précisant "qu’il y a un seuil limite pour être viable qui ne va plus être possible".

Martine, tient le bar "Le Bien-être", et devra fermer ses portes samedi. "On va subir comme d’habitude : les grandes surfaces restent ouvertes, les bus et les tramways sont blindés, mais nous, on doit fermer, c’est stupide", juge la propriétaire. "Je suis déçue : on nous prend pour des imbéciles", poursuit-elle, ajoutant qu’en deux mois de fermeture, elle n’a pas touché "un centime".

