publié le 09/10/2020 à 05:45

Après quatre ans de captivité, Sophie Pétronin est enfin libre. Elle a été relâchée au Mali jeudi 8 octobre en même temps que deux Italiens et un homme politique malien. C'était la dernière otage française dans le monde. Emmanuel Macron a exprimé "son immense soulagement" après sa libération, et annoncé qu'il l'accueillera en France ce vendredi.

L'humanitaire de 75 ans a enfin pu retrouver son fils dès son arrivée sur le tarmac de Bamako, au Mali. "Je vais très bien, je n'ai pas de problème. J'ai vu le médecin, j'ai aucun problème de santé", a d'abord tenu à rassurer Sophie Pétronin pour ses premiers mots après quatre ans de captivité. "J'ai perdu un peu de poids, quatre dents, mais autrement non, ça va bien", a-t-elle ajouté.

L'ex-otage s'est montrée très philosophe seulement quelques heures après sa libération. "Tous, autant que nous sommes sur cette Terre, nous avons, avons eu ou nous aurons des épreuves à traverser. Si vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous arrive, ça va pas trop mal se passer. Si vous résistez, vous allez vous cogner. Alors moi je me suis placée dans l'acceptation", a confié Sophie Pétronin, lors d'une conférence de presse à Bamako.

À écouter également dans ce journal :

Quatre nouvelles villes en zone d'alerte maximale - Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne passent en zone d'alerte maximale. Les seuils d'alerte ont été franchis dans ces métropoles et les bars devront fermer à partir de ce samedi 10 octobre.Toulouse et Montpellier restent pour le moment en état d'alerte renforcé.

Intempéries dans les Alpes-Maritimes - Le bilan de la tempête Alex s'alourdit et s’élève désormais à six morts dans les Alpes-Maritimes. Le corps d'un pompier a été retrouvé jeudi 8 octobre. Agé de 49 ans, ce père de trois enfants a été retrouvé dans le fleuve Var, à Carros, à des dizaines de kilomètres de l'endroit où il avait disparu.



Roland-Garros - Ce vendredi 9 octobre, le numéro un mondial Novak Dkokovic affrontera Tsitsipas en demi-finale. L'autre demi-finale opposera Rafael Nadal à Diego Schwartzman, qui l'avait battu il y a trois semaines au tournoi de Rome. "Bien sûr que c'est un challenge. Je vais me battre jusqu'au bout", a assuré l'Espagnol. C'est sa 13e demi-finale porte d'Auteuil.