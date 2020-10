publié le 02/10/2020 à 05:45

Si la situation sanitaire ne cesse d'empirer à Paris, que tous les seuils d'alerte ont été dépassés, et que le passage à l'écarlate n'est plus qu'une question de jours, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué une légère "amélioration à Bordeaux, Nice mais également à Marseille". Mais le niveau de circulation du virus reste "trop élevé".

Toutefois, ce léger mieux a poussé le gouvernement à envisager la réouverture des bars et des restaurants à Marseille et ailleurs. Les propositions du secteur vont être étudiées et les établissements pourraient bien rouvrir avec un nouveau protocole plus strict, des nouvelles règles encore plus robustes et plus drastiques.

À noter que, pour l'heure, aucune autre métropole n'est passée en niveau d'alerte maximale. Mais il y aussi une nette dégradation, très préoccupante, à Lille, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Toulouse. Sans amélioration, dans ces cinq grandes villes, la bascule en écarlate sera actée la semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les combats dans le Haut-Karabakh ont fait près de 130 morts en quelques jours. Emmanuel Macron a signalé la présence en Turquie de djihadistes venant de Syrie et a assuré qu'il allait appeler Erdogan pour réclamer "des explications".

États-Unis - Une proche collaboratrice de Donald Trump a été testée positive au coronavirus. Le président américain s'est plié à un test PCR et s'est de lui-même placé en quarantaine en attendant les résultats.

Football - Le tirage de la Ligue des champions a lieu jeudi après-midi. Les clubs français s'en tirent avec des groupes "abordables". Le PSG affrontera Manchester United, RB Leipzig et Istanbul Basaksehir dans le groupe H. L'OM hérite du FC Porto, Manchester City et de l'Olympiacos. Rennes jouera contre Séville FC, Chelsea et Krasnodar.