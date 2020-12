publié le 04/12/2020 à 06:54

C'est l'une des conséquences très concrètes de cette crise et les chiffres atteignent désormais des proportions considérables : le paiement sans contact a définitivement conquis les Français. Selon la Banque de France, près de 50% des Français optent désormais pour ce mode de règlement. Pièces et billets ne seront bientôt peut-être qu'un lointain souvenir.

Dans une boulangerie, cette cliente qui règle en liquide fait figure d'exception. Ici, avant le confinement, une moitié des paiements étaient effectués en liquide, l'autre en carte bancaire. Maintenant, deux tiers des clients règlent en carte, seulement un tiers en espèce.

"C'est plus pratique, et on évite de toucher la monnaie qui passe de main en main", explique une cliente. Une pratique à laquelle a su s'habituer la boulangère, Aurélie : "on accepte la carte même pour une demi-baguette, ce qui fait que les clients achètent plus, et plus par carte".

Chez Ferdinand, le fromager d'à côté, c'est encore plus marqué. Tout le monde paye en sans contact et pas seulement par carte bancaire : "carte, téléphone, montre, tout est connecté ! On l'a vu du jour au lendemain avec le premier confinement, le cash a disparu". Le fromager voit un avantage : il passe moins de temps le soir à compter sa monnaie. Et un inconvénient : il paye une commission à sa banque avec chaque transaction par carte.

