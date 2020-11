Pourquoi devient-on addict à son téléphone ?

publié le 26/11/2020 à 17:35

Un coup d’œil jeté à son téléphone toutes les 5 minutes : une nouvelle étude de chercheurs à la London School of Economics, publiée le 21 novembre, illustre une fois de plus l'ampleur du phénomène d'addiction aux téléphones portables, et ses possibles origines.

37 personnes, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et d'un âge moyen de 25 ans ont été étudiées. Tout simplement, ils ont été équipés d'une caméra embarquée, afin que leur utilisation téléphonique puisse être analysée avec précision.

Contrairement à certaines idées reçues, la dépendance n'est pas provoquée que par l'arrivée de notifications. "89% des interactions sont initiées par l'usager, 11% seulement par une notification", note l'article, qui estime que "se concentrer seulement sur le design de notifications n'est pas un bon moyen de réduire l'utilisation de téléphones intelligents".

Les conversations de groupe, source de "détresse"

"Le besoin d'interagir avec son téléphone semble apparaître automatiquement, comme un fumeur qui allume une cigarette", s'avancent les chercheurs. L'utilisation régulière ne provient pas que des produits en eux-mêmes, mais "d'habitude apprises", alors que l'utilisation de téléphone portable est invariablement peu importe le contexte, l'activité ou la présence d'autres personnes.

Quelques facteurs précis sont cependant liés à la consultation du téléphone : les personnes interrogées dans l'étude ont évoqué la "détresse" créée par les conversations de groupes aux innombrables messages. Par ailleurs, l'application WhatsApp serait le principal motif d'utilisation du portable.