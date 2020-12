Black Friday : 3 conseils pour faire les bons choix

publié le 04/12/2020 à 06:35

Exceptionnellement, le Black Friday a été repoussé cette année, à la demande des commerçants qui ont fermé leurs portes plusieurs semaines à cause du confinement. Il aura donc lieu ce vendredi 4 décembre, en France, au lieu du vendredi 27 novembre comme dans le reste du monde.

Le Black Friday ou "vendredi noir", est la meilleure occasion de faire du shopping en profitant de promotions hors-normes. Fixée le vendredi suivant Thanksgiving, cette journée a tendance à durer plus d'un jour. Elle est suivie par la Cyber Week et le Cyber Monday.

En 2019, cette journée exceptionnelle avait battu un nouveau record, plus de 56 millions de transactions avaient été comptabilisées en 24h, soit 6 millions de plus que l'année précédente. Vous serez probablement tenté ce vendredi par le tas de promotions alléchantes en magasin ou en ligne, mais attention à ne pas se laisser aller.

Consommer avec modération

À la vue d'un "-50%" ou "-70%" recouvrant la moitié de la vitrine d'un magasin ou de la page web d'un site, vous vous dites sûrement que c'est l'occasion de l'année et qu'il faut absolument s'en saisir, quitte à succomber à une frénésie de la consommation. Pour éviter de tomber dans ce piège, vous devez d'abord définir ce que vous souhaitez acquérir.

L'idéal reste d'écrire une liste de vos achats. Inscrivez-y ce dont vous avez besoin ou tout simplement ce qui vous ferait plaisir et respectez cette liste. Ne vous laissez pas attirer par ce qui défile sous vos yeux.

Comparer les meilleurs prix

Dès que vous avez une idée précise de ce que vous voulez vous offrir, ne foncez pas tête baissée. Le téléviseur de vos rêves peut être encore moins cher sur un autre site ou une autre enseigne. Pour être sûr de faire la meilleure affaire possible, faites bien le tour de tous les vendeurs.

Certaines applications vous proposent une liste des offres les plus intéressantes en direct. C'est le cas de Dealabs ou Groupon notamment, qui actualisent les meilleures promotions du moment.

Attention aux pièges

Au milieu de toutes ces promotions, il reste facile de se perdre. Vous avez probablement déjà reçu des mails concernant les bons plans du Black Friday, avant de cliquer sur l'un des liens présents dans le message, vérifiez bien qui vous l'a envoyé et assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un pourriel. Les arnaques se multiplient à l'approche de ce vendredi et de Noël.



Enfin, gare aux promotions qui n'en sont pas vraiment. Certains vendeurs vous assureront que le prix d'un produit est divisé par 10 alors qu'il est toujours à son prix d'origine. La société Wish s'est récemment faite épingler par la répression des fraudes pour ces faux rabais.