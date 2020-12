Vaccin contre le coronavirus : le calendrier en 3 étapes fixé par le gouvernement

publié le 03/12/2020 à 20:53

Le Royaume-Uni a été le premier pays occidental à autoriser dans la semaine un vaccin contre le coronavirus et les premières vaccinations devraient avoir lieu dès la semaine prochaine. Face à cette arrivée imminente d'un vaccin, le Gouvernement français a présenté ce jeudi 3 décembre sa stratégie vaccinale pour les mois à venir.

Jean Castex a ainsi expliqué que la vaccination commencera dans quelques semaines et qu'elle sera gratuite pour tous. Les Français n'auront rien à débourser pour se faire vacciner. Le coût de cette vaccination, 1,5 million d'euros pour 2021, a été pris en compte dans le budget de la Sécurité sociale.

Aucun risque de pénurie : 200 millions de doses commandées permettront de vacciner 100 millions de personnes puisqu'il faut deux injections bien au-delà de ce dont on a besoin. Mais le Gouvernement a préféré anticiper des problèmes de livraison ou des problèmes d'autorisation pour certains vaccins.

Les 3 étapes de la stratégie de vaccination Crédit : Gouvernement/Capture d'écran RTL.fr

Les vaccinations se feront en trois étapes, comme l'avait recommandé la Haute Autorité de Santé. On va d'abord vacciner dans les EHPAD les résidents et le personnel souffrant de maladies chroniques ou âgées de plus de 65 ans. Cela va concerner plus d'un million de personnes en janvier, ce qui va correspondre à la quantité de vaccins qui arriveront le premier mois. Les familles des résidents seront évidemment consultées.

Deuxième phase à partir de février : la vaccination sera élargie à tous ceux qui sont fragilisés par l'âge, les plus de 65 ans, et par des pathologies, et aux personnels soignants de plus de 50 ans : personnel dans les hôpitaux, infirmiers libéraux et médecin généraliste, par exemple : cela représente 14 millions de Français.

Enfin, au printemps, c'est l'ensemble de la population qui sera invitée à se faire vacciner et un suivi médical sera mis en place pour chacun pendant plusieurs mois pour s'assurer que tout se passe bien.