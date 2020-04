publié le 17/04/2020 à 08:35

C’est presque devenu un geste barrière : on éternue dans son coude, on se lave les mains et on paie sans contact. Le plafond du paiement sans contact va passer de 30 à 50 euros le 11 mai prochain.

Le relèvement de ce plafond était déjà à l'étude mais l'épidémie de Covid-19 a accéléré les discussions entre les banques françaises, décisionnaires en la matière. Certains ont en effet fait valoir que ce mode de paiement diminuait les possibilités de contamination par rapport à un paiement par carte bancaire via un code à taper sur un clavier. Cela permet aussi d'éviter d'avoir à manipuler des billets ou des pièces, sur lesquels le virus peut se trouver.

Dans cette logique, une vingtaine de pays européens avaient annoncé dès fin mars le relèvement de leurs plafonds de paiement sans contact, le plus souvent à 50 euros.

