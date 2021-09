Conséquence de la pandémie de coronavirus, le marché de l'automobile est complètement chamboulé en ce moment en France. Avec des lignes de production qui roulent au ralenti depuis la rentrée à cause de la pénurie de semi-conducteurs, ces petites pièces électroniques indispensables à la bonne marche des voitures, la production de véhicules neufs baisse et le marché de la seconde main s'envole. Résultat : l'occasion coûte parfois plus cher que le neuf.

En achetant sa Dacia Sandero Stepway sur un site d'annonces, Nabil n'a pas vraiment fait l'affaire du siècle. "J'ai payé 15.000 euros, donc à peu près 600 euros de plus que le neuf, mais elle n'avait que 2.000 kilomètres au compteur", explique-t-il au micro de RTL. Pressé, ce dernier a préféré payer le prix fort plutôt qu'attendre six mois, car avec la pénurie des semi-conducteurs, les délais d'attente pour le neuf s'allongent. Avec des stocks au plus bas, cela se répercute ainsi sur les occasions récentes.

"Il y a 15% d'annonces en moins par rapport au niveau du mois d'avril donc les voitures partent beaucoup plus vite que d'habitude", constate ainsi AutoScout24, l'un des plus gros sites d'annonces français et européen. "Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté de 8,3%, ce qui est quand même très significatif", poursuit la plateforme.

Résultat, comptez aujourd'hui en moyenne 17.000 euros pour une voiture d'occasion, voire plus de 19.000 euros dans la région PACA et en Île-de-France.

