Agen : l’équivalent de deux mois de pluie s’est abattu sur la ville

Un "record absolu" de pluies, l'équivalent de deux mois de précipitations en trois heures est tombé ce mercredi 8 septembre dans la soirée sur Agen, provoquant des inondations et des mises en sécurité. Selon un premier bilan peu avant minuit, aucune victime n'était à déplorer, une vingtaine de personnes ont été mises en sécurité et quelques unes ont dû être relogées, ont indiqué les pompiers.



Près de 60 pompiers ont été mobilisés pour répondre aux plus de 150 d'appels des sinistrés de la ville. Sur son compte Twitter, la mairie d'Agen s'est dit "mobilisée" et a indiqué que la ville "a connu un épisode pluvieux d'une intensité exceptionnelle avec plus de 2 mètres d'eau dans certaines rues. Les pompiers procèdent à des mises en sécurité"."Avec 129,6 mm", ces cumuls constituent "un record absolu en 24h sur cette station" d'Agen, a également réagi Météo-France.

Vers 23h, après le passage d'un orage, plusieurs rues du centre-ville étaient inondées, la circulation automobile arrêtée, avec un niveau d'eau arrivant aux genoux des passants et s'engouffrant dans des maisons, selon plusieurs vidéos en ligne sur les réseaux sociaux. Dans certaines rues, des voitures avaient de l'eau quasiment au niveau de leurs vitres.

Trente-deux départements, de l'Occitanie à l'Ile-de-France, dont le Lot-et-Garonne, avaient été placés par Météo-France en vigilance orange pour risques d'orages et d'inondations mercredi et jeudi. Le phénomène d'inondation a pris une ampleur considérable cet été, outre New-York avec ouragan Ida, la Corée du Sud, l'Espagne, la Grèce ou encore la Turquie ont été gravement inondés en deux mois. Selon un dernier rapport du GIEC publié début août, ce phénomène risque de se répéter davantage dans les années à venir si rien n'est fait contre le changement climatique.