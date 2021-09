En Ontario, dans la région du centre-est du Canada, des images stupéfiantes montrent des livres en train d'être brûlés dans des écoles par la direction de ces établissements lors d'une cérémonie officielle. Il s'agit de livres pour enfants jugés "racistes envers les autochtones", soient les descendants des habitants qui peuplaient il y a des années le Canada.

Parmi ces ouvrages brûlés, se trouve Tintin en Amérique où on peut voir le héros appeler les premières nations "les peaux rouges" et les prendre en photo. Certains livres qui proposaient de faire des bricolages inspirés des savoirs des autochtones ont été retirés pour cause d'appropriation culturelle. D'autres ont été détruits car ils contiennent le mot "indien".

L'auteure Sylvie Brien, qui a écrit un roman qui s'appelle L'affaire du collège indien et dont l'intrigue se déroule dans les années 20, n'en revient pas. "La mâchoire me tombe. C'est carrément de la censure. Et pourquoi ? Je ne le sais pas. On veut refaire l'histoire", indique-t-elle, alors que son livre est étudié dans les écoles. Pourtant, les mots qu'elle utilise comme "indien" et "sauvage" sont expliqués dans une fiche pédagogique.

Justin Trudeau s'est exprimé sur le sujet

"On est dans un contexte historique. Donc à ce moment-là, c'est sûr que je dois dire les choses telles qu'elles sont", se défend Sylvie Brien. Interrogé à ce sujet, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, s'est dit mal à l'aise avec le fait que les livres aient été brûlés, mais qu'il est important d'écouter ce qu'ont à dire les premières nations.

