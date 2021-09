Les infos de 5h - Charente-Maritime : découverte d'une femme séquestrée depuis trois ans pour un rite religieux

C’est une incroyable découverte qui laisse pantois tous les habitants de cette petite commune Brignay en Charente-Maritime. Une jeune femme a vécu séquestré pendant trois ans, enfermé par sa mère et sa sœur en lien avec un étrange rite religieux. La victime, âgée de 25 ans, est parvenue à s’enfuir. Sa mère et sa sœur ont été mises en examen et écrouées.

L'histoire remonte à la nuit du 24 août dernier, dans le centre de ce village de 400 habitants, la jeune femme réussit à s'enfuir et se réfugie chez des voisins. Sale et affamée, elle raconte son histoire. Les habitants sont sous le choc, personne ne connaissait ses femmes, à l’exception de la sœur aînée de la victime qui s’était présentée aux élections municipales, seule sur sa liste.

"On connaît tout le monde, quand quelqu’un n’est pas là, on s’inquiète donc on en parle aux voisins. La maison étant fermée, on était loin de se douter qu’il se passait ça", raconte un habitant. "Je pensais que c'était une maison abandonnée, de se dire qu’on est passé à côté d’une personne et qu’on a pas pu venir l’aider, c’est désolant", poursuit un autre riverain.

Alain, quant à lui, habitait à 60 mètres de la maison, il fait partie des trois personnes qui ont alerté les gendarmes il y a un an parce qu’il entendait des bruits suspects : "Comment ça se fait que personne n’est intervenu avant ? J’entendais des appels au secours", déplore-t-il. Une chose est sûre, comme pour illustrer sa déconnexion totale du monde réel, la jeune fille a demandé aux gendarmes en les voyant pourquoi ces derniers portaient un masque sur le visage.



