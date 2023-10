Les infos de 5h - Retraites complémentaires : vers une hausse de 4,9% des pensions

La réunion aura duré jusqu'au milieu de la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre. Les négociations entre syndicats et patronat sur les retraites complémentaires du régime Agirc-Arrco ont débouché sur un accord, qui comprend une revalorisation des pensions.

Les retraités vont voir leur pension complémentaire augmenter de 4,9% dès le 1er novembre. Cette revalorisation a été actée à hauteur de l'inflation, comme le voulaient les syndicats. L'autre bonne nouvelle, c'est la suppression du malus, cette diminution de 10% sur les pension de tous ceux qui ne travaillent pas un an de plus, qui prendra fin entre le 1er décembre et le 1er avril 2024.

Ces mesures favorables sont financées grâce à la bonne santé des comptes de l'Agirc-Arrco. N'en déplaise au gouvernement qui souhaite ponctionner plusieurs milliards d'euros dans les caisses d'ici à 2030, pour financer sa réforme des retraites. Sur ce point, syndicats et patronat disent "hors de question, le régime n'est pas une tirelire".

Pour espérer calmer les ardeurs du gouvernement les partenaires sociaux travailleront l'an prochain sur un accord visant à améliorer les petites pensions de retraite. Mais il n'est pas certain que cela suffise à éviter une ponction.

