ÉDITO - Quel est le vrai déficit du régime des retraites ?

Le système des retraites est-il vraiment déficitaire ? Une étude à paraître fait un diagnostic préoccupant de la véritable situation financière de notre régime des retraites. Son résultat est moins probant, contrairement à celui obtenu par le COR, le Conseil d’Orientation des Retraites, dont le rapport annuel est, lui aussi, sur le point d’être publié. Ce diagnostic pessimiste émane de Jean-Pascal Beaufret, ancien haut fonctionnaire et qui le publie dans la revue Commentaire.

Tout tient dans un chiffre : 71 milliards d’euros de déficit annuel pour nos retraites, selon ce spécialiste, si l’on tient compte de toutes les subventions versées par l’état pour combler le trou. Côté dépenses, 345 milliards d’euros annuels, et côté recette, 274 milliards, de cotisations et d’impôts affectés aux retraites. Par conséquent, il manque un peu plus de 70 milliards d'euros pour atteindre l'équilibre.

Ce déficit n’est jamais mentionné, parce que l’État le compense silencieusement avant qu’il n’apparaisse. Il compense sous une double forme. D'une part avec des surcotisations qu’il paye pour ses propres salariés, les fonctionnaires. L’État employeur paye par exemple 74% de cotisation retraite pour un fonctionnaire, contre 16,5% dans le secteur privé. D'autre part, pour de combler le trou, ce sont des subventions. Au total, cela représente 71 milliards d'euros, soit 2,8% du PIB, de déficit.



Un déficit qui peine à se réguler ?

Chaque année, quand bien même, elle affiche un équilibre apparent, la France enregistre un déficit annuel de 2,8% du PIB de déficit de son régime des retraites, à cause du déséquilibre démographique. C’est dans la fonction publique qu’il est le plus prononcé, mais tous les régimes français sont en déficit, si l’on retranche ces subventions publiques cachées, à l’exception des professions libérales.

Toutefois, le COR affirme que le système est à l’équilibre et considère ces subventions comme des ressources pérennes. Alors que la thèse de Beaufret, c’est qu’un régime doit être équilibré sans ces abondements, car il s’agit de près de 3 points de PIB, qui dévorent la marge de manœuvre financière de l’état. La collectivité pourrait évidemment choisir de consacrer ces ressources aux retraites, plutôt qu’à l’hôpital à l’éducation ou à la recherche.

La réforme récente ne règle donc par ce déficit, elle s’attaque à un petit coin du cadre, alors qu’il faudrait regarder la totalité du tableau. Il s'agit du grand échec de cette longue et pénible séquence sur les retraites. Malgré six ans de débat, malgré trois projets de réforme successifs, le brouillard est total.