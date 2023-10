ÉDITO - Retraites : le gouvernement prépare "un véritable casse", selon François Lenglet

C'est un véritable casse qui se prépare. Le gouvernement, à la recherche d’argent, lorgne sur les excédents du régime de retraite des salariés du secteur privé, la caisse de l’agirc-arrco. D’un côté, le régime de retraite des salariés du privé géré en bon père de famille, par les syndicats et le patronat, qui dégage des excédents et possède de confortables réserves financières. De l’autre, un exécutif qui peine à financer les nombreuses promesses qu’il a consenties en contrepartie du report de l’âge légal à 64 ans, en particulier la revalorisation des retraites les plus modestes.

Le gouvernement cherche à se servir dans la caisse de l’agirc-arrco avec un prélèvement annuel, qui commencerait aux alentours de 300 millions l’année prochaine, et pourrait atteindre deux milliards en régime de croisière, pour financer ses mesures. Ce serait donc un prélèvement spécifique sur les salariés du privé, une sorte d’impôt, pour être redistribué au profit de la collectivité.



Les partenaires sociaux excédés

Ce prélèvement fait hurler les partenaires sociaux pour plusieurs raisons. D’abord parce que la bonne santé financière du régime a été acquise par les efforts et des cotisants, et des retraités du secteur privé. Depuis 2019 par exemple, les retraités subissaient une décote de leur pension s’ils ne travaillaient pas jusqu’à 63 ans, alors que l’âge légal était à 62 ans. Ça n’était pas le cas des autres retraités français.

Les pensions elles-mêmes ont longtemps été sous-indexées, pour une valeur totale de 12% sur plusieurs années, selon les calculs des syndicats. Ces efforts étaient destinés à préserver l’avenir, et pas à financer des mesures pour la population générale. Il faut ajouter que, si on élargit la focale, le secteur privé finance déjà très largement les retraites du secteur public et les régimes spéciaux, ultra-déficitaires, via l’impôt. Il y a donc déjà une redistribution considérable au détriment du privé.

L'argument du gouvernement