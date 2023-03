En pleine réforme des retraites, les caisses de l'Agirc-Arrco en pleine forme

Pour Didier Weckner, vice-président de l'Agirc-Arrco, il n'est pas question de parler de "pactole" ou d'une "aisance particulière du régime". Le régime de retraites complémentaires des salariés du privé a tout de même enregistré un excédent de 5,1 milliards d'euros en 2022, après un excédent de 2,6 milliards d'euros en 2021. "C'est un résultat équilibré, solide", a déclaré Didier Weckner, représentant patronal qui codirige l'institution avec la présidente Brigitte Pisa (CFDT).



L'Agirc-Arrco est un "régime solide qui a ce qu'il faut pour garantir les aléas démographiques et les aléas économiques" à venir, a-t-il estimé. Les réserves n'ont pas changé, à 68 milliards d'euros. Elles respectent la "règle d'or" du régime, qui exige un montant permettant à l'Agirc-Arrco de faire face, au minimum, à six mois de versement des retraites complémentaires.

En 2022, l'institution a versé 86,5 milliards d'euros à environ 13 millions de retraités, y compris une revalorisation de 5,12 % des pensions en novembre, pour tenir compte de l'accélération de l'inflation.



Des réserves "nécessaires et suffisantes"

Didier Weckner a repoussé l'idée d'un éventuel pactole ou d'une aisance particulière du régime. "La revalorisation décidée en novembre coûtera 5 milliards d'euros en année pleine", a-t-il rappelé. Le résultat 2022 et les réserves de l'Agirc-Arrco sont "à la fois nécessaires et suffisantes pour piloter de manière solide et dans la durée le régime, sans peser sur les générations futures", a-t-il dit.



La bonne santé financière de ce régime de retraites en 2022 est liée à l'accroissement de ses ressources (+6,3%) du fait des créations d'emplois et des augmentations de salaire. L'effet de l'actuelle réforme des retraites n'est pas encore connu.



"Tant que la loi n'est pas promulguée, ses effets sont inquantifiables", a estimé Brigitte Pisa. Après sa promulgation, l'Agirc-Arrco mettra en ligne un nouveau simulateur de retraites pour le public, intégrant les effets de la réforme. "C'est prévu pour le mois de juin", a indiqué le directeur général de l'Agirc-Arrco François-Xavier Selleret.

Les partenaires sociaux vont entamer des négociations sur les objectifs de gestion du régime de 2023 à 2026, qui détermineront les niveaux de retraites complémentaires servis sur la période. "C'est une négociation qui devrait être close à la fin juin, selon les indications que nous avons reçues de nos mandants", a déclaré Brigitte Pisa.



