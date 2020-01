publié le 11/01/2020 à 18:39

Édouard Philippe a annoncé, ce samedi 11 janvier, retirer provisoirement la mesure contestée de l'âge pivot de 64 ans de son projet de réforme des retraites. Le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de trouver une solution pour l'équilibre financier du système de retraites, d'ici la "fin avril", sans quoi la mesure sera réintégrée dans le projet.

Le locataire de Matignon a fait un pas en arrière sous pression d'Emmanuel Macron qui lui demandait un compromis rapide et d'une partie de sa majorité alignée sur les positions de la CFDT.

Le retrait de cette mesure, c'est ce que demandait la CFDT, le syndicat de Laurent Berger qui affiche sa satisfaction. "La ligne rouge passe à l'orange clignotant", dit à RTL un cadre du premier syndicat de France. "Le compromis est désormais acceptable", insiste la CFDT. Les syndicats réformistes, CFDT, Unsa, CFTC vont pouvoir participer aux prochaines discussions.

"On a été entendus. Il vaut mieux tard que jamais. C'est un geste important de la part du gouvernement qui devrait nous permettre de trouver un cocktail de mesures pour trouver l'équilibre en 2027", explique le dirigeant de la CFTC. Un équilibre financier à 12 milliards d'euros.

"La mobilisation continue", pour FO

Édouard Philippe "ne retire l'âge pivot que de manière temporaire. Je ne vois pas en quoi cela est un compromis, il y a confirmation de l'âge d'équilibre à 64 ans. La mobilisation continue, évidemment", a réagi Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière.

Du côté des chefs d'entreprise, "ce qui nous rassure, c'est que le Premier ministre n'attend pas baisser les pensions et n'augmentera pas les cotisations. Il faudra faire preuve d'imagination pour trouver l'équilibre", assure Alain Griset, le président de l'U2P. La question qui reste en suspens est de savoir si cette base de compromis suffira à lever les appels à la grève.

